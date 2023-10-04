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Игрок «Рубина» Ширяев высказался о выступлениях казанцев в Кубке России

Игрок «Рубина» Ширяев высказался о выступлениях казанцев в Кубке России
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Защитник «Рубина» Максим Ширяев высказался о выступлениях команды в Фонбет Кубке России сезона-2023/2024.

«Ставили ли задачу выйти дальше в Кубке? Конечно, ставили. Мы и сами хотели. Важно было не через Путь регионов идти, а остаться в высшей группе. К сожалению, не получилось. Стыдно перед болельщиками, потому что сегодня была не самая лучшая игра», — приводит слова Ширяева «РБ Спорт».

Накануне состоялся матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играли «Урал» и «Рубин». Игра группы В проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Урал» одержал победу в этой встречи со счётом 2:0.

После пяти игр группового этапа Кубка России «Урал» набрал восемь очков и занимает второе место в группе B. «Рубин» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на четвёртой строчке.

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