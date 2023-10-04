«Сочи» — «Оренбург»: гости сравняли счёт с пенальти

В эти минуты проходит матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Сочи» и «Оренбургом». Игру принимает стадион «Фишт». Стартовый свисток судьи прозвучал в 15:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте встречи «Сочи» вышел вперёд, гол забил защитник южан Артём Мещанинов. Вскоре оренбуржцы усилиями Владимира Обухова счёт сравняли — нападающий подошёл исполнять пенальти и переиграл голкипера сочинцев.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Сочи» набрал пять очков и занимает третье место в группе A. «Оренбург» после аналогичного количества игр лидирует в группе, имея в своём активе восемь очков. Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Оренбург» обыграл «Сочи» со счётом 2:0.