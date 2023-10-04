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«Сочи» — «Оренбург»: гости сравняли счёт с пенальти

«Сочи» — «Оренбург»: гости сравняли счёт с пенальти
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В эти минуты проходит матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Сочи» и «Оренбургом». Игру принимает стадион «Фишт». Стартовый свисток судьи прозвучал в 15:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа A
04 октября 2023, среда. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
1 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Мещанинов – 18'     1:1 Обухов – 27'     1:2 Марин – 63'    
Удаления: нет / Сиваков – 89'

На 17-й минуте встречи «Сочи» вышел вперёд, гол забил защитник южан Артём Мещанинов. Вскоре оренбуржцы усилиями Владимира Обухова счёт сравняли — нападающий подошёл исполнять пенальти и переиграл голкипера сочинцев.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Сочи» набрал пять очков и занимает третье место в группе A. «Оренбург» после аналогичного количества игр лидирует в группе, имея в своём активе восемь очков. Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Оренбург» обыграл «Сочи» со счётом 2:0.

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