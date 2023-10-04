Экс-президент «Барселоны» Бартомеу обжаловал постановление суда по «делу Негрейры»

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу обжаловал судебное постановление, обвиняющее его в подкупе при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, долгое время работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Об этом информирует AS.

Сообщается, что Бартомеу отрицает наличие у Негрейры статуса должностного лица в тот период времени, когда осуществлялись переводы на его счёт, и подчёркивает, что у стороны обвинения нет доказательств, свидетельствующих, что денежные средства переводились бывшему чиновнику в целях подкупа.

В поданной Бартомеу апелляционной жалобе подчёркивается, что отсутствуют юридические основания для того, чтобы считать RFEF, куда входит CTA, государственным органом. Согласно точке зрения представителей экс-президента «Барселоны», RFEF представляет собой частную организацию, состоящую из разных ассоциаций, одной из которых и является CTA. Следовательно, по мнению стороны Бартомеу, Негрейра не обладал статусом государственного служащего.

Кроме того, сторона защиты отмечает, что нет доказательств того, что в обмен на выплаты Негрейра каким-либо образом влиял на ход соревнований, в которых участвовал каталонский клуб в период с 2001 по 2018 год.

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