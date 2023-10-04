«Ахмат» посвятил победу над «Крыльями Советов» Рамзану Кадырову

«Ахмат» посвятил победу над «Крыльями Советов» (3:0) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России почётному президенту клуба и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

«Ахмат» выиграл у «Крыльев Советов» со счётом 3:0 и проложит борьбу в Кубке России в плей-офф. Голы забили Ильин, Конате и Семёнов. Завтра, 5 октября, день рождения нашего самого главного болельщика, Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Эту победу команда посвятила своему Почётному Президенту!!!» — гласит сообщение «Ахмата» в телеграм-канале.

В состоявшемся сегодня матче «Крылья Советов» уступили «Ахмату» и потеряли математические шансы на выход из группы C. Чеченская команда занимает третье место в таблице, имея в своём активе семь очков.