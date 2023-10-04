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Ковальчук: в «Спартаке» должен быть русский костяк и вокруг него хорошие легионеры

Ковальчук: в «Спартаке» должен быть русский костяк и вокруг него хорошие легионеры
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Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук высказался по поводу неубедительных результатов футбольного «Спартака». Также он высказался о том, что в команде мало качественных российских футболистов.

«Это ж «Спартак», за это мы его и любим — то вверх, то вниз. Команда молодая, много новых иностранцев, тренер тоже молодой, давление большое. Знаю, что что-то там происходит с Георгием Джикией. Не то чтобы я даю совет, но моё личное мнение, что в любой российской команде костяк должен состоять из русских пацанов, потому что только так ты можешь добиться чего-то большего. Если тебе кажется, что, привезя большое количество иностранцев, ты будешь выигрывать, то это не всегда так. Хотя «Зениту» это удаётся, но у них тренер — это сердце команды, он устанавливает свои правила. Поэтому моё мнение, что в «Спартаке» должен быть русский костяк и вокруг него хорошие легионеры, тогда клуб придёт к успеху. Это было, когда команда становилась чемпионом в 2017 году», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».

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