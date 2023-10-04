«Динамо» — «Спартак»: стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Динамо» и «Спартак». Игра группы D пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричал, Роберто Фернандес, Бессмертный, Фомин, Кутицкий, Бителло, Лесовой, Гладышев, Смолов.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелёшин.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в группе D. «Динамо» после аналогичного количества игр набрало пять очков и располагается на втором месте.