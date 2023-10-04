Юрий Нагорных: кредит доверия к Галактионову высокий

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о том, что Станислав Черчесов может сменить Михаила Галактионова на посту главного тренера команды.

«Можно ли говорить о том, что над клубом нависла тень Станислава Саламовича? Нет никакой тени абсолютно. Наш главный тренер — Михаил Галактионов, которому мы полностью доверяем. Хотел бы, чтобы не было домыслов. Станислав Саламович приезжает на наши игры, он имеет на это право.

Это выдающийся футболист и тренер, который много сделал для нашего футбола и может посещать какие угодно игры. Не надо делать из этого далеко идущих выводов. Наш главный тренер — Михаил Михайлович Галактионов, кредит доверия к которому высокий», — приводит слова Нагорных издание «РБ Спорт».