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Юрий Нагорных: кредит доверия к Галактионову высокий

Юрий Нагорных: кредит доверия к Галактионову высокий
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Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о том, что Станислав Черчесов может сменить Михаила Галактионова на посту главного тренера команды.

«Можно ли говорить о том, что над клубом нависла тень Станислава Саламовича? Нет никакой тени абсолютно. Наш главный тренер — Михаил Галактионов, которому мы полностью доверяем. Хотел бы, чтобы не было домыслов. Станислав Саламович приезжает на наши игры, он имеет на это право.

Это выдающийся футболист и тренер, который много сделал для нашего футбола и может посещать какие угодно игры. Не надо делать из этого далеко идущих выводов. Наш главный тренер — Михаил Михайлович Галактионов, кредит доверия к которому высокий», — приводит слова Нагорных издание «РБ Спорт».

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