Тренер «Ливерпуля» Клопп: я считаю, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно того, как стоит поступить с результатом матча минувшего тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1), в котором из-за судейской ошибки не был засчитан легитимный гол игрока «красных» Луиса Диаса.

«Я говорю это не как менеджер «Ливерпуля», а как футбольный человек, — я считаю, что единственным результатом этого матча должна стать его переигровка. Насколько я помню, ничего подобного прежде не случалось, вот почему, на мой взгляд, следует произвести переигровку», — приводит слова Клоппа The Athletic.

Напомним, ранее Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) назвала ошибочным решение не засчитывать гол игрока «Ливерпуля» Луиса Диаса.