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«Факел» — ЦСКА: армейцы сравняли счёт на 87-й минуте игры

«Факел» — ЦСКА: армейцы сравняли счёт на 87-й минуте игры
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Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Факел» и ЦСКА. Игра группы A проходит на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Амелин. Ассистенты судьи — Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья – Артём Чистяков. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ПФК ЦСКА сравнял счёт на 87-й минуте матча. Автором гола стал Милан Гаич. Текущий счёт — 1:1.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Факел» набрал четыре очка и занимает четвёртое место в группе A. В свою очередь, ЦСКА после аналогичного количества игр набрал семь очков и располагается на второй строчке.

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