Президент «Атлетико»: Феликс волен говорить всё, что угодно, но он наш игрок

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о футболисте «матрасников» Жоау Феликсе, который в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за «Барселону».

«Мы все думаем по-разному, Жоау волен говорить всё, что угодно, но он игрок «Атлетико», который играет в «Барселоне» на правах аренды. Он один из лучших футболистов в Европе.

Не вникаю в тактические причины, из-за которых Жоау не добился успеха в «Атлетико». Здесь не получилось, но получилось в «Барселоне». Мы в восторге от него и хотим, чтобы он стал лучшим игроком в мире, которым он и станет», — приводит слова Сересо Marca.

Напомним, в нынешнем сезоне португальский футболист принял участие в шести матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.