Бистрович: посоветовал бы россиянам поехать в Европу и поиграть в другом чемпионате

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Балтику», посоветовал российским футболистам ехать в Европу.

«Кто из россиян, выступающих в ЦСКА, смог бы заиграть в Европе? Многие российские футболисты могут играть в Европе. Я по-прежнему думаю, что в РПЛ хороший уровень футбола. Россияне в ЦСКА — хорошие игроки. Например, Чалов уже был в Европе и показал, что может там играть. И остальные футболисты тоже могут. Я посоветовал бы каждому россиянину поехать в Европу, попробовать поиграть в другом чемпионате, посмотреть на себя», — приводит слова Бистровича Sport24.

В нынешнем сезоне Кристиян Бистрович провёл три матча за «Балтику» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол.