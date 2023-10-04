Сборная Камеруна огласила заявку на матчи с Россией и Сенегалом

Сборная Камеруна по футболу огласила заявку на октябрьские товарищеские матчи с командами России и Сенегала.

Голкиперы: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Дэвис Эпасси («Абха»), Фабрис Ондоа («Ауда»);

Защитники: Дарлин Йонгва («Лорьян»), Кристофер Ву («Ренн»), Нуу Толо («Сиэтл Саундерс»), Малкольм Бокель («Бордо»), Омар Гонсалес («Нью‑Инглэнд Революшн»), Оливье Мбайзо («Филадельфия Юнион»), Ароль Мукуди (АЕК), Жан‑Шарль Кастеллетто («Нант»);

Полузащитники: Андре Замбо Ангисса («Наполи»), Гаэль Ондуа («Серветт»), Оливье Нтчам («Самсунспор»), Оливье Кемен («Кайсериспор»), Пьер Кунде («Атромитос»);

Нападающие: Карло Токо‑Экамби («Абха»), Муми Нгамалё («Динамо», Москва), Брайан Мбёмо («Брентфорд»), Клинтон Н’Жье («Сивасспор»), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Эрик Максим Шупо‑Мотинг («Бавария»), Жером Нгом-Мбекели («Шериф»), Франк Магри («Тулуза»).

Со сборной России Камерун проведёт товарищеский матч 12 октября, с Сенегалом встретится 16-го числа.