«Оренбург» обыграл «Сочи» в матче Кубка России

Сегодня, 4 октября, прошёл матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Сочи» и «Оренбургом». Игру принимал стадион «Фишт». Стартовый свисток судьи прозвучал в 15:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов.
На 17-й минуте встречи «Сочи» открыл счёт, гол забил защитник южан Артём Мещанинов. Вскоре оренбуржцы усилиями Владимира Обухова отыгрались — нападающий подошёл исполнять пенальти и переиграл голкипера сочинцев. Первый тайм завершился вничью — 1:1.
На 63-й минуте «Оренбург» вышел вперёд, результативное действие на свой счёт записал Химми Марин. Ближе к концу игры оренбуржцы забили ещё раз, но взятие ворот было отменено из-за зафиксированного положения «вне игры» у форварда Джастина Куэро. Больше команды друг другу не забивали, итоговый счёт встречи — 2:1 в пользу «Оренбурга».
- 4 октября 2023
-
18:26
-
18:24
-
18:19
-
18:17
-
18:13
-
18:05
-
17:52
-
17:48
-
17:46
-
17:46
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:11
-
17:00
-
16:55
-
16:51
-
16:50
-
16:48
-
16:45
-
16:40
-
16:34
-
16:33
-
16:33
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:20
-
16:20
-
16:14
-
16:04
-
16:01