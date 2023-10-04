«Оренбург» обыграл «Сочи» в матче Кубка России

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Сегодня, 4 октября, прошёл матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Сочи» и «Оренбургом». Игру принимал стадион «Фишт». Стартовый свисток судьи прозвучал в 15:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов.

На 17-й минуте встречи «Сочи» открыл счёт, гол забил защитник южан Артём Мещанинов. Вскоре оренбуржцы усилиями Владимира Обухова отыгрались — нападающий подошёл исполнять пенальти и переиграл голкипера сочинцев. Первый тайм завершился вничью — 1:1.

На 63-й минуте «Оренбург» вышел вперёд, результативное действие на свой счёт записал Химми Марин. Ближе к концу игры оренбуржцы забили ещё раз, но взятие ворот было отменено из-за зафиксированного положения «вне игры» у форварда Джастина Куэро. Больше команды друг другу не забивали, итоговый счёт встречи — 2:1 в пользу «Оренбурга».