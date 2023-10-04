«Динамо» поздравило Константина Тюкавина с достижением отметки в 100 матчей за клуб
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Московское «Динамо» поздравило 21-летнего нападающего Константина Тюкавина с достижением отметки в 100 проведённых игр за клуб, подарив футболку с номером 100.
«100 матчей в футболке родного клуба. Костя Тюкавин вырос в нашей Академии в игрока основного состава, а в сентябре провёл свой юбилейный матч за «Динамо». Поздравили Тюку всем стадионом», — написала пресс-служба «Динамо».
Фото: ФК «Динамо» Москва
Напомним, в эти минуты проходит матч 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между двумя московскими коллективами — «Динамо» и «Спартаком». Встреча проводится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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