«Динамо» поздравило Константина Тюкавина с достижением отметки в 100 матчей за клуб

Московское «Динамо» поздравило 21-летнего нападающего Константина Тюкавина с достижением отметки в 100 проведённых игр за клуб, подарив футболку с номером 100.

«100 матчей в футболке родного клуба. Костя Тюкавин вырос в нашей Академии в игрока основного состава, а в сентябре провёл свой юбилейный матч за «Динамо». Поздравили Тюку всем стадионом», — написала пресс-служба «Динамо».

Фото: ФК «Динамо» Москва

Напомним, в эти минуты проходит матч 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между двумя московскими коллективами — «Динамо» и «Спартаком». Встреча проводится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.