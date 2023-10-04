«Краснодар» — «Пари НН»: «быки» открыли счёт

Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Игра группы D проходит на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:15 мск. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. Ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Павел Новиков; резервный судья – Ян Бобровский. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» вышел вперёд на 34-й минуте: голом отметился хавбек Ильзат Ахметов — 1:0.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» набрал пять очков и занимает третье место в группе D. «Пари НН» после аналогичного количества игр набрал только два очка и в данный момент располагается на последней строчке в турнирной таблице.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Краснодар» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.