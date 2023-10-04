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«Динамо» — «Спартак»: Бителло открыл счёт

«Динамо» — «Спартак»: Бителло открыл счёт
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В эти минуты проходит матч 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между двумя московскими коллективами — «Динамо» и «Спартаком». Встреча проводится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России . Группа D
04 октября 2023, среда. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Бителло – 42'     2:0 Фомин – 45'    

На 42-й минуте бразильский полузащитник Бителло открыл счёт и вывел динамовцев вперёд. Смолов подобрал отскок возле штрафной, развернулся и пробил с правой. Мяч зацепил Бителло и влетел в ворота «Спартака» — 1:0.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в группе D. «Динамо» после аналогичного количества игр набрало пять очков и располагается на втором месте.

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