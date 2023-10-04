«Динамо» — «Спартак»: Бителло открыл счёт

В эти минуты проходит матч 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между двумя московскими коллективами — «Динамо» и «Спартаком». Встреча проводится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 42-й минуте бразильский полузащитник Бителло открыл счёт и вывел динамовцев вперёд. Смолов подобрал отскок возле штрафной, развернулся и пробил с правой. Мяч зацепил Бителло и влетел в ворота «Спартака» — 1:0.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в группе D. «Динамо» после аналогичного количества игр набрало пять очков и располагается на втором месте.