Капелло: Беллингем всем доказал, чего стоит. У него есть всё: дриблинг, скорость и удары

Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло высказался об игре полузащитника мадридского клуба Джуда Беллингема.

«Беллингем доказал, чего он стоит. Он действительно зрелый, сформировавшийся игрок, как и говорил Анчелотти. Карло был абсолютно прав, изо дня в день Джуд становится только лучше. Как по мне, на данный момент этого футболиста невозможно остановить. У него имеются все важнейшие качества хорошего игрока: дриблинг, удары и скорость», — приводит слова Капелло Mundo Deportivo.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. В текущем сезоне английский хавбек провёл девять матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.