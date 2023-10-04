«Атлетико» — «Фейеноорд»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 4 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Фейеноордом» (Роттердам). Соперники по группе E сыграют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Начало игры — в 19:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Атлетико»: Облак, Молина, Аспиликуэта, Витсель, Эрмосо, Лино, Коке, Сауль, Де Пауль, Гризманн, Мората.

«Фейеноорд»: Велленройтер, Гертрейда, Траунер, Ганцко, Хартман, Зерруки, Виффер, Тимбер, Стенгс, Уэда, Пайшао.

В матче 1-го тура группового этапа «Атлетико» сыграл вничью с римским «Лацио». В свою очередь, «Фейеноорд» на домашнем поле обыграл шотландский «Селтик» со счётом 2:0. Таким образом, команда Диего Симеоне набрала одно очко и занимает второе место в группе E. «Фейеноорд», набрав три очка, возглавляет квартет.

Последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2021 году. В той игре победу одержал «Фейеноорд» со счётом 2:1.