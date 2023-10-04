«Динамо» разгромило «Спартак» в матче Кубка России

Завершился матч 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между двумя московскими коллективами — «Динамо» и «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0.

На 42-й минуте бразильский полузащитник Бителло открыл счёт и вывел динамовцев вперёд с передачи Фёдора Смолова. Спустя лишь три минуты хавбек Даниил Фомин увеличил преимущество хозяев. В компенсированное время второго тайма 19-летний полузащитник Иван Зазвонкин установил окончательный счёт встречи. Голевая в активе Вячеслава Грулёва.

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы, набрав восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.