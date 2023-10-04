Семшов: мы привыкли, что «Зенит» всегда побеждает, но не всегда это получается

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о выступлениях санкт-петербургской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Не стоит зацикливаться на том, что «Зенит» стал терпеть поражения. Мы привыкли, что петербуржцы всегда побеждают, но не всегда это получается. Из команды ушли лидеры, сейчас явного бремя лидерства ещё никто не взял. Я думаю, что со временем «Зенит» должен нащупать свою игру. Два поражения напрягают, конечно, но с петербуржцами все хотят выкладываться на максимум и отбирать очки. Поэтому я не стал бы акцентировать внимание на этом. Чем интереснее будет чемпионат, тем лучше будет для зрителей. Но какие-то игровые связи «Зениту» ещё стоит наладить, ведь несколько игроков в составе поменялась.

Возможно, из-за участившихся ошибок «Зенита» будет больше борьбы за чемпионство в этом году. Но лидеры ещё проведут много матчей между собой, в которых будут друг у друга отнимать очки. Любая серия побед может всё кардинально изменить в турнирной таблице. Можно ли воспринимать «Краснодар» как основного претендента на чемпионство и соперника «Зенита»? Думаю, да. Но не надо зацикливаться на каких-то рекордах. Всё решится в конце чемпионата. У «Краснодара» хороший старт для того, чтобы побороться за медали», – приводит слова Семшова Metaratings.

После десяти сыгранных туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 24 очка. «Зенит» имеет в своём активе 17 очков и идёт на четвёртом месте.