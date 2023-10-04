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«Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче Кубка России

«Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче Кубка России
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Завершился матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Игра группы D проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:15 мск. В качестве главного арбитра встречи выступал Василий Казарцев. Ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Павел Новиков; резервный судья – Ян Бобровский. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Краснодар» разгромил своего соперника (3:0).

«Краснодар» вышел вперёд на 34-й минуте: голом отметился хавбек Ильзат Ахметов. На 62-й минуте полузащитник «Пари НН» Никита Каккоев отправил мяч в свои ворота. Перед самым финальным свистком ещё одним голом отметился нападающий Джон Кордоба. Матч так и завершился — 3:0.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» набрал восемь очков и занимает третье место в группе D. «Пари НН» после аналогичного количества игр набрал только два очка и в данный момент располагается на последней строчке в турнирной таблице.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Краснодар» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.

Фонбет Кубок России . Группа D
04 октября 2023, среда. 17:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Ахметов – 33'     2:0 Арутюнян – 62'     3:0 Кордоба – 90+7'    
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