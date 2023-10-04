Абаскаль: вы считаете, я думаю об отставке? Меня интересует только подготовка команды

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, думает ли он об отставке.

«Вы считаете, я думаю об отставке? Меня интересует только подготовка команды к следующему матчу. Это футбол, здесь так бывает. Проигрываешь — виновен, выигрываешь — бог. Я оцениваю тот результат, что есть», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 4 октября, московское «Динамо» разгромило красно-белых со счётом 3:0 в рамках 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы, набрав восемь очков после пяти встреч. «Спартак» находится на первом месте, красно-белые имеют в своём активе 12 очков.