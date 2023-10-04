Игрок «Динамо» Зазвонкин: не дали ничего создать «Спартаку»

Полузащитник московского «Динамо» Иван Зазвонкин прокомментировал победу в матче 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:0).

«Вышел на замену, дали 10 минут. Всё ощущается по‑другому, уровень соперников другой, полный стадион. Мы не дали ничего создать «Спартаку». Что касается гола, то понял, куда может отскочить мяч, оказался в нужное время в нужном месте. Тренер сказал, что нужно отдать все силы на поле, мне кажется, что у меня получилось. Тренер при установке говорил, что мы не можем на своём поле третий раз подряд проиграть «Спартаку», — сказал Зазвонкин в эфире «Матч ТВ».

19-летний полузащитник стал автором третьего гола в ворота красно-белых на 90+5-й минуте.

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы, набрав восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.