«Мне неинтересно, я хочу уйти». Абаскаль с иронией ответил на вопрос об отставке

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль с иронией ответил на вопрос журналиста о своей отставке.

«Есть ли такой же интерес, как в начале работы? Давайте поиграем: нет, мне неинтересно, я хочу уйти (улыбается). Я мотивирован намного больше, чем раньше. Это поражение — дополнительная мотивация. Теперь у команды есть большая возможность для роста. Моя мотивация — делать команду лучше каждый день. Это поражение только добавляет мотивации. Мой жизненный принцип — делать каждый день лучше, чем вчера», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 4 октября, московское «Динамо» разгромило красно-белых со счётом 3:0 в рамках 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы, набрав восемь очков после пяти встреч. «Спартак» находится на первом месте, красно-белые имеют в своём активе 12 очков.