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Гильермо Абаскаль: «Спартак» должен болельщикам — ради них создан футбол

Гильермо Абаскаль: «Спартак» должен болельщикам — ради них создан футбол
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после поражения в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (0:3).

«Мы должны болельщикам, ради них создан футбол. Мы работаем ради них. Когда ты не приносишь им счастье, образуется долг. Мы хотим этот долг отдать. Эта возможность будет в ближайшее воскресенье», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы, набрав восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.

В воскресенье, 8 октября, «Спартак» сыграет с московским ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

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