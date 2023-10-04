В «Динамо» прокомментировали информацию об изменении формата РПЛ

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию об изменении формата РПЛ.

«Сейчас идут консультации с заинтересованными сторонами: вещатель, клубы, лига, спонсоры турнира и РФС. Сейчас идёт аналитическая подготовительная работа. Никаких предложений увеличения количества игровых дней не было. Обсуждали с клубами, какие есть идеи по улучшению ситуации. Может быть, вообще ничего не нужно менять в данный момент. Этот вопрос ещё предстоит обсудить

Всё решает количество игровых дней и приоритеты, которые мы перед собой ставим. У клубов, конечно, коммерческий приоритет. Также существуют приоритеты, связанные с реализацией футбола, со спортивной подготовкой. Все интересы нужно учитывать. Мы продолжим обсуждение, а финальное слово будет за РФС. Главные инициаторы в рабочей группе — я и Бабаев? В настоящий момент это так», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.