Салихова: «Спартаку» нужно ещё несколько исполнительных директоров для антуража

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об идее реструктуризации спортивного блока красно-белых.

«В «Спартак» нужно ещё три вице-президента, три заместителя Эшуорта, три заместителя для заместителя, несколько исполнительных директоров для антуража, несколько пиарщиков для того, кто вдыхает воздух трибун со стадионов, но всё будет решать Агузаров. Станислав Саламович, Ваш выход!» — приводит слова Салиховой Metaratings.

Ранее «РБК Спорт» сообщил, что в «Спартаке» обсуждают идею реструктуризации спортивного блока с целью улучшения работы главного тренера и спортивного директора. Согласно сведениям источника, в московском клубе видят структурную проблему, при которой работа спортивного блока на трансферном рынке отнимает слишком много времени и не позволяет заниматься вопросами построения долгосрочного спортивного проекта.