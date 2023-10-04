Президент ФИФА — о ЧМ-2030 в 6 странах: в разделённом мире ФИФА и футбол объединяются

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о решении организации провести чемпионат мира 2030 года сразу в шести странах.

«В разделённом мире ФИФА и футбол объединяются. Мы единогласно решили отпраздновать столетие чемпионата мира по футболу, первый розыгрыш которого состоялся в Уругвае в 1930 году, наиболее подходящим образом.

Празднование знаменательной даты пройдёт в Южной Америке, и три латиноамериканские страны – Уругвай, Аргентина и Парагвай – организуют по одному матчу чемпионата мира по футболу 2030 года.

Первый из этих трёх матчей состоится на стадионе, где когда-то всё начиналось — на легендарном «Эстадио Сентенарио» в Монтевидео, именно в ознаменование столетия чемпионата мира по футболу.

Единственной заявкой на проведение остальной части чемпионата мира по футболу 2030 года будет совместная заявка Марокко, Португалии и Испании. Два континента – Африка и Европа – объединились не только в праздновании футбола, но и в обеспечении уникальной социальной и культурной сплочённости.

Турнир 2030 года будет уникальным: три континента – Африка, Европа и Южная Америка – и шесть стран – Аргентина, Марокко, Парагвай, Португалия, Испания и Уругвай – будут приветствовать и объединять мир, вместе празднуя столетие чемпионата мира по футболу», – приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.