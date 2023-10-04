«Атлетико» — «Фейеноорд»: мадридцы быстро сравняли счёт

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Фейеноордом» (Роттердам). Соперники по группе E играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Фейеноорд» вышел вперёд уже на седьмой минуте матча. Мяч в свои ворота срезал защитник мадридцев Марио Эрмосо. Однако уже спустя семь минут голом отметился нападающий «матрасников» Альваро Мората. На табло ничья — 1:1.

В матче 1-го тура группового этапа «Атлетико» сыграл вничью с римским «Лацио». В свою очередь, «Фейеноорд» на домашнем поле обыграл шотландский «Селтик» со счётом 2:0. Таким образом, команда Диего Симеоне набрала одно очко и занимает второе место в группе E. «Фейеноорд», набрав три очка, возглавляет квартет.

Последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2021 году. В той игре победу одержал «Фейеноорд» со счётом 2:1.