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Дьяков: выступать без флага и гимна — плачевно. Но молодым футболистам нужно играть

Дьяков: выступать без флага и гимна — плачевно. Но молодым футболистам нужно играть
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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал новость о допуске участия в чемпионате мира под эгидой ФИФА российских сборных из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

«Когда-то этот запрет закончится. Молодым футболистам надо соревноваться на международном уровне. Без флага и гимна это плачевно. Всё же это сборная, представляет страну. Для каждого игрока и тренера это важные вещи. Хочется позитивно смотреть, что нас допустили, но без флага и гимна это не самое приятное. Думаю, постепенно мы вернём гимн, флаг и все соревнования», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, во вторник, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.

Сегодня, 4 октября, ФИФА допустила до участия в чемпионате мира под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

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