Бителло — о выборе игрового номера: часто использую 89-й в видеоиграх, когда создаю игрока

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло рассказал о выборе игрового номера в московском клубе.

«Почему выбрал 89-й номер? Конечно, я хотел взять 39-й номер, который у меня был в «Гремио», но он оказался занят. Мне всегда нравились большие цифры, поэтому решил выбрать 89-й, который часто использую в видеоиграх, когда создаю игрока. Так что теперь у меня новый номер, с которым я буду писать новую историю», – приводит слова Бителло пресс-служба клуба.

Бителло является воспитанником клуба «Каскавел». Выступая в чемпионате штата Парана, он привлёк внимание скаутов команды «Гремио», которая сначала взяла перспективного футболиста в аренду, а затем оформила полноценный выкуп. Всего за «Гремио» в различных турнирах Бителло провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре с Марокко.