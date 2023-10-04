Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал поражение «Факелу» в Кубке России

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился мыслями об игре 5-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом». Армейцы уступили со счётом 1:1 (пен. 2:4).

«Настоящий кубковый матч. Что-то в первом тайме у нас получалось, мы создавали моменты, но не реализовывали их. Пару-тройку моментов надо было доигрывать до гола. Было много новичков и молодых ребят, поэтому мы понимали, что нехватка игрового тонуса к концу матча даст о себе знать. Освежили игру заменами, но пропустили в тот момент, когда и соперник выпустил свежие силы. Мы не доиграли подбор. Будем разбираться, почему проиграли борьбу в той зоне, где это делать не рекомендуется, и дали без сопротивления нанести удар. Но, к счастью, нам хватило сил отыграться. Был хороший момент в быстрой атаке, когда мы убегали: там Феде нужно было чётче распорядиться мячом, сделать передачу, а не бить с разворота. Могли в этой концовке поставить финальную точку, но отдадим должное сопернику. А наши футболисты, которые не имели игровой практики, бились весь матч. Этого у команды не отнять, особенно при такой горячей поддержке.

По игре — этот матч ничем не отличался от предыдущей кубковой встречи с «Факелом». Мы так же не реализовали многие моменты, которые у нас были, хотя владели преимуществом. Допустили ошибку при розыгрыше мяча, но в этом матче смогли отыграться.

Почему замены «Факела» сработали эффективнее замен ЦСКА? Наши мальчишки подустали, а «Факел» своими заменами освежил игру вверху. Мы тоже так планировали, и это сработало, когда ребята уже включились, и два латераля создали гол. И у Чалова с Заболотным были шансы развить наш успех. Не всё получилось, и очень непросто было в эту игру попасть», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.