Новичок сборной России Харин: не слежу за Карпиным, у меня своя команда и свои цели

Футболист «Ахмата» Евгений Харин рассказал о победе в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (3:0), а также высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«У нас отличное настроение (после матча с «Крыльями Советов». — Прим. «Чемпионата»). Выиграли 3:0, получили три очка и вышли в плей-офф. Принципиально ли выйти в Путь РПЛ? Нет, но лучше сыграть в Пути РПЛ, потому что оттуда есть ещё вариант попасть в Путь регионов.

Давал ли какие-то указания после вызова в сборную Мирослав Ромащенко? Конкретных указаний не давал, просто поздравил, и всё. Эмоции и ожидания от поездки в сборную только положительные.

Говорят, что Карпин устал от футбола? Честно, не слежу за Карпиным. «Ростов» – это другая команда, а у меня есть своя и свои цели, всё (улыбается). Поддерживаю совет Карпина российским футболистам уезжать из РПЛ? Каждый делает свой выбор. Для кого-то развитие, для кого-то что-то другое.

Что изменил Ромащенко по сравнению с Ташуевым? Мы начали выходить из обороны низом. Ташуев просил играть в длинный пас, если что-то идёт не так, соперник прессингует. И стали играть в ещё более интенсивный футбол», – приводит слова Харина Metaratings.