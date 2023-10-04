«Атлетико» — «Фейеноорд»: подопечные Симеоне впервые в матче вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Фейеноордом» (Роттердам). Соперники по группе E играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Фейеноорд» вышел вперёд уже на седьмой минуте матча. Мяч в свои ворота срезал защитник мадридцев Марио Эрмосо. Однако уже спустя семь минут голом отметился нападающий «матрасников» Альваро Мората. На 34-й минуте роттердамцы снова вышли вперёд благодаря голу защитника Давида Ганцко. На перерыв команды ушли при равном счёте. Забитым мячом отметился форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.
Сразу после перерыва мадридцы впервые в матче вышли вперёд — дубль оформил Мората — 3:2.
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