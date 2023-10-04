Федотов: на игру пришли 13 тысяч зрителей? Воронеж всегда славился хорошей посещаемостью

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов считает, что Воронеж всегда славился хорошей посещаемостью.

«Сегодня на игру пришли 13 000 зрителей, в том числе был масштабный выезд болельщиков армейцев? Наши болельщики нас всегда поддерживают. Тем более что на этом матче не было бойкотируемого ими Fan ID. Сегодня мы ещё раз убедились, что всё пристойно. Была отличная поддержка двух команд и никаких правонарушений, все настроены на позитив. Воронеж ещё во времена, когда мы были футболистами, всегда славился хорошей посещаемостью, пониманием болельщиками футбола. Сюда всегда приятно было приезжать, стадион был заполнен до отказа. Эти традиции никуда не исчезли, мы видим, как болельщики гонят команду вперёд», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, сегодня, 4 октября, «Факел» обыграл ЦСКА в 5-м туре группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России по результатам серии послематчевых пенальти — 1:1 (пен. 4:2).