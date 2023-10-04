Дмитрий Черышев: я не знаю, тянет ли Дениса в Россию, сборную пока даже не нужно обсуждать

Главный тренер клуба «Санта-Колома» Дмитрий Черышев рассказал о текущих выступлениях полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, а также высказался о сборной России.

«Денис находится в «Венеции», его команда сейчас выступает хорошо. Он старается помочь коллективу, когда это нужно. Всё в его руках. В Италии совершенно другой чемпионат, чем в Испании, и там совсем другой уровень. Всё сильно отличается от того, где он был.

Тянет ли его в Россию? Он никогда там не играл, и я не знаю, тянет его туда или нет. В Испанию, может быть, Дениса тянет, потому что он там всю жизнь провёл. Но у него есть контракт с «Венецией», он там работает, а другие темы мы не обсуждаем. Ему нужно выполнять контракт, который есть в итальянской команде.

Скучает ли он по сборной и переживает ли, что перестал ездить туда? Проходит время, и появляются новые футболисты. Плюс сейчас ситуация у нас немного не позволяет выступать сборной во всех турнирах. Поэтому зачем вспоминать национальную команду? Сейчас другая ситуация, и сборную пока даже не нужно обсуждать», – приводит слова тренера Metaratings.

В текущем сезоне Черышев принял участие в пяти играх «Венеции». В этих матчах Денис провёл на поле в общей сложности 118 минут и не сумел отметиться результативными действиями.