«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 4 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и английским «Манчестер Сити». Соперники по группе G сыграют на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге, Германия. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Лейпциг»: Бласвих, Клостерман, Симакан, Люкеба, Раум, Симонс, Шлагер, Зайвальд, Форсберг, Опенда, Поульсен.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Льюис, Родри, Фоден, Силва, Грилиш, Холанд.

В матче 1-го тура группового этапа «Манчестер Сити» дома переиграл сербскую «Црвену Звезду» — 3:1. В свою очередь, «Лейпциг» на выезде одолел «Янг Бойз» с аналогичным счётом — 3:1. Таким образом, обе команды возглавляют турнирную таблицу своего квартета, набрав по три очка.

Последний раз команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Лейпциг» по сумме двух матчей — 8:1.