«Атлетико» вырвал победу у «Фейеноорда» в ЛЧ благодаря дублю Мораты

Завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Фейеноордом» (Роттердам). Соперники по группе E играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Атлетико» сумел дожать соперника — 3:2.

«Фейеноорд» вышел вперёд уже на седьмой минуте матча. Мяч в свои ворота срезал защитник мадридцев Марио Эрмосо. Однако уже спустя семь минут голом отметился нападающий «матрасников» Альваро Мората. На 34-й минуте роттердамцы снова вышли вперёд благодаря голу защитника Давида Ганцко. На перерыв команды ушли при равном счёте. Забитым мячом отметился форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

Сразу после перерыва мадридцы впервые в матче вышли вперёд — дубль оформил Мората. Матч так и завершился — 3:2. Таким образом, команда Диего Симеоне суммарно набрала четыре очка и обошла «Фейеноорд» в таблице группы E. В активе у роттердамской команды три очка.