Ламин Ямал стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, попавшим в стартовый состав

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямал стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, попавшим в стартовый состав. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Ямал сегодня, 4 октября, сыграет в основе в 16 лет и 83 дня, превзойдя рекорд нигерийского экс-игрока Селестина Бабаяро, поставленный в 1994 году (16 лет и 86 дней).

Сегодня состоится встреча 2-го тура группы H Лиги чемпионов между «Порту» и «Барселоной». Матч пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 2023/2024 «Порту» обыграл украинский «Шахтёр» на выезде (3:1). «Барселона» уничтожила бельгийский «Антверпен» (5:0). Благодаря этим победам у обоих сегодняшних соперников по три очка.