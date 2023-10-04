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«Шахтёр» одержал волевую победу над «Антверпеном», проигрывая в два мяча по ходу матча

«Шахтёр» одержал волевую победу над «Антверпеном», проигрывая в два мяча по ходу матча
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Сегодня, 4 октября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между бельгийским «Антверпеном» и украинским «Шахтёром». Команды играли на стадионе «Босёйлстадион» в Антверпене, Бельгия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе Раде Обреновичем из Словении. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Гости одержали волевую победу — 3:2.

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте первого тайма. С передачи Артура Вермерена отличился нападающий Арбнор Муя. На 34-й минуте всё тот же Вермерен ассистировал на Мишеля Баликвишу, увеличившего преимущество «Антверпена» до двух мячей. В начале второго тайма, на 48-й минуте гостям удалось сократить отставание до одного мяча. Гол в активе форварда Даниила Сикана. На 71-й минуте защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий забил второй мяч своей команды, который позволил сравнять счёт. Спустя пять минут Сикан вывел гостей вперёд, оформив дубль.

После двух сыгранных матчей в активе «Шахтёра» стало три очка. Команда располагается на третьем месте в группе. «Антверпен» на последнем месте без набранных очков. Во втором матче группы Н сыграют «Порту» и «Барселона».

Лига чемпионов . Группа H. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 19:45 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Окончен
2 : 3
Шахтёр
Украина
1:0 Муя – 3'     2:0 Баликвиша – 33'     2:1 Сикан – 48'     2:2 Ракицкий – 71'     2:3 Сикан – 76'    
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