«Шахтёр» одержал волевую победу над «Антверпеном», проигрывая в два мяча по ходу матча

Сегодня, 4 октября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между бельгийским «Антверпеном» и украинским «Шахтёром». Команды играли на стадионе «Босёйлстадион» в Антверпене, Бельгия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе Раде Обреновичем из Словении. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Гости одержали волевую победу — 3:2.
Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте первого тайма. С передачи Артура Вермерена отличился нападающий Арбнор Муя. На 34-й минуте всё тот же Вермерен ассистировал на Мишеля Баликвишу, увеличившего преимущество «Антверпена» до двух мячей. В начале второго тайма, на 48-й минуте гостям удалось сократить отставание до одного мяча. Гол в активе форварда Даниила Сикана. На 71-й минуте защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий забил второй мяч своей команды, который позволил сравнять счёт. Спустя пять минут Сикан вывел гостей вперёд, оформив дубль.
После двух сыгранных матчей в активе «Шахтёра» стало три очка. Команда располагается на третьем месте в группе. «Антверпен» на последнем месте без набранных очков. Во втором матче группы Н сыграют «Порту» и «Барселона».
- 4 октября 2023
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