Черчесов: всегда говорил, что тренер сборной — государственная должность

Бывший главный тренер «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе в национальной команде, а также о том, как относится к слухам о своей должности.

«Я тренер клуба или тренер сборной? Я – тренер. Всегда говорил: тренер национальной команды – не приглашение, а назначение. Государственная должность. И только сейчас многие начинают понимать, что я имел в виду. Когда назначили в сборную, были некоторые вопросы и проблемы, конечно. Первые 3-4 месяца прошли в режиме своего рода ломки, потому что где ты – и где твои футболисты? Но со временем баланс был найден, и теперь работа в сборной для меня не абстракция, а осознанная реальность, в которой я кое-что понимаю.

Для меня сидеть в кабинете или на трибуне это тягостная история? Нет. Ну как объяснить? Мы немножко «old school», старой школы люди. Мы только лишь философски рассуждать не привыкли. Есть цель, задача, ты впрягся, ты отвечаешь за процесс и результат – тут не до рефлексии. Что в клубе, что в сборной, никакой разницы нет. Ты не должен уже о чём-то второстепенном думать – удобно ли тебе, комфортно ли. Самое главное, чтобы взаимопонимание с работодателем было. Потому что иногда получается так, что цели вроде бы одни и те же, а понятия и принципы никак не стыкуются. Пути достижения этих целей разные. Вот это важно совместить.

И ещё раз: я не могу абстрактно думать. Не приучен, не умею. Всего несколько месяцев прошло после «Ференцвароша», а многим кажется, что несколько лет. Мне очень не нравится, когда слухи «назначают» тренера Черчесова – то в клубы, то в сборные. Начинаются эти закадровые обсуждения: а захочет ли, а сможет ли? Не люблю обсуждать то, чего нет. Появится конкретика – будет и предметный интерес к теме. Главное на сегодня что? Желание работать. Есть оно? Есть. На этом пока точка», — приводит слова Черчесова «Объединение отечественных тренеров».