«Времени на то, чтобы попытаться отыграться, не хватило». Голенков — о матче с «Локо»

24-летний нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал поражение московскому «Локомотиву» в матче 5-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Железнодорожники одержали победу со счётом 3:1.

«В конце давили, появились шансы. Времени на то, чтобы попытаться отыграться, не хватило. Результат, конечно, не устраивает. Хотелось бы в таком матче брать очки», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов», у которого восемь очков, на третьей строчке. Также в группе В выступают екатеринбургский «Урал» и казанский «Рубин». Екатеринбуржцы занимают вторую позицию с восемью очками. «Рубин» находится на последнем месте, имея в своём активе четыре очка.