Защитник «Динамо» Кутицкий: у нас перестроилась философия, требования

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий рассказал о требованиях главного тренера Марцела Лички, а также прокомментировал победу в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:0).

«Полностью ли понимаем требования Лички? Да, у нас перестроилась философия, требования. Чуть добавить в агрессии в концовке, в обороне чуть построже. Надеюсь, до перерыва окажемся выше.

Как мне посещаемость в будний день? Думал, будет поменьше с московскими пробками. Прекрасная атмосфера, мы рады, что победили в домашнем дерби. Давил ли факт, что два дерби до этого в Кубке и чемпионате мы проиграли? Наоборот, у нас было больше мотивации. Повторюсь, на домашней арене, при своих болельщиках. Мы довольны, что победили.

Что могу сказать о «Факеле», с которым у нас следующий матч? Непростой коллектив. В чемпионате нет простых команд. Будем готовиться к матчу», — приводит слова Кутицкого «Матч ТВ».