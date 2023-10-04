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Владимир Ивич прокомментировал победу «Краснодара» над «Пари НН»

Владимир Ивич прокомментировал победу «Краснодара» над «Пари НН»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился впечатлениями от победы над клубом «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:0 в рамках 5-го тура группы D Фонбет Кубка России.

«Важная победа. Мы её заслужили, играли лучше соперника. Использовали многих футболистов, которые не принимали участия в последних матчах. Конечно, мы способны быть лучше и хотим быть лучше. Но прежде всего задачей в этой игре было взять три очка и задействовать ребят, которые не так часто использовались в предыдущих матчах, дать им игровое время. Если принять во внимание, что многие из них не играли 15 дней, то мы можем быть довольны.

Как оценю игру Арутюняна и Эктова? Я доволен ими обоими. Арутюнян отыграл все матчи в Кубке, это молодой игрок, который усердно работает. Это умный футболист, выступающий за национальную команду, что очень важно для клуба. Его игра, его отношение к матчам — на фантастическом уровне. Если говорить об Эктове, то он тоже здорово работает, это очень умный, спокойный парень. Он ждёт своего шанса, играет и каждый раз, когда выходит на поле, показывает свой максимум», — сказал Ивич во время послематчевой пресс-конференции.

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