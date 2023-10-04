Черчесов — о саудовской лиге: тенденция не новая, мы много повидали таких примеров

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о переезде большого количества звёздных футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.

«Массовая миграция звёзд в Саудовскую Аравию? Есть здесь свои плюсы, есть минусы. В целом тенденция не новая, мы много повидали таких примеров: были в своё время США, была Япония, был Китай. Трудно сказать, какую цель ставят перед собой саудовцы. Возможно, они создают долгосрочную перспективу – например, получить через какое-то время чемпионат мира. Как бы там ни было, запретить миграцию невозможно. Другое дело, насколько хватит запала. Японцев с китайцами хватило на несколько лет – что-то, видимо, не срослось, вмешались политика с экономикой.

В любом случае неплохо, что на футбольной карте появилась ещё одна страна с возможностями, с потенциалом для развития игры. Врать не буду, не так много я смотрел матчей, но те, что видел, подтверждают: игроки в Саудовскую Аравию приехали классные, что там говорить. Есть возрастные вроде Криштиану Роналду и Бензема, есть футболисты, которые в самом соку. Но конкурентную среду надо поднимать. Она в зародыше, многие команды не сформировались, полноценной лиги там пока нет. Но, думаю, тенденция может получить правильное развитие», — приводит слова Черчесова «Объединение отечественных тренеров».

Полная трансляция матча Про-Лиги Саудовской Аравии и хайлайты доступны в Okko.