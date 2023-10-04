«Милан» и дортмундская «Боруссия» не выявили победителя в матче ЛЧ

Завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Миланом». Соперники по группе F играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Соперники не выявили победителя — 0:0.
Обе команды активно пытались угрожать воротам друг друга, однако разжиться забитым мячом не удалось. Финальный свисток польского арбитра Марциняка зафиксировал нулевую ничью.
В матче 1-го тура группового этапа «Боруссия» на выезде уступила «ПСЖ» — 0:2. В свою очередь, «Милан» на родном стадионе не смог переиграть «Ньюкасл» — 0:0. Таким образом, обе команды замыкают турнирную таблицу своего квартета, набрав два и одно очко соответственно.
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