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«Милан» и дортмундская «Боруссия» не выявили победителя в матче ЛЧ

«Милан» и дортмундская «Боруссия» не выявили победителя в матче ЛЧ
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Завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Миланом». Соперники по группе F играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Соперники не выявили победителя — 0:0.

Обе команды активно пытались угрожать воротам друг друга, однако разжиться забитым мячом не удалось. Финальный свисток польского арбитра Марциняка зафиксировал нулевую ничью.

В матче 1-го тура группового этапа «Боруссия» на выезде уступила «ПСЖ» — 0:2. В свою очередь, «Милан» на родном стадионе не смог переиграть «Ньюкасл» — 0:0. Таким образом, обе команды замыкают турнирную таблицу своего квартета, набрав два и одно очко соответственно.

Лига чемпионов . Группа F. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 0
Милан
Милан, Италия
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