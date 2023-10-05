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«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в матче 2-го тура ЛЧ

«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в матче 2-го тура ЛЧ
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В среду, 4 октября, состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между английским «Ньюкасл Юнайтед» и французским «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Сейнт-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Первый гол в этой встрече был забит на 17-й минуте матча. Его автором стал полузащитник английской команды Мигель Альмирон. До перерыва хозяева смогли увеличить своё преимущество до двух мячей благодаря голу защитника Дэна Бёрна на 39-й минуте. Во второй половине встречи первым снова забил «Ньюкасл». На 50-й минуте отличился полузащитник Шон Лонгстафф. Однако парижане отыграли один мяч уже через шесть минут. Гол на счету защитника Лукаса Эрнандеса. На 90+1 минуте центральный защитник хозяев Фабиан Шер дальним ударом отправил четвёртый мяч в сетку ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

После двух сыгранных туров в активе «Ньюкасл Юнайтед» стало четыре очка. Команда возглавляет турнирную таблицу группы F. «ПСЖ» остался с тремя очками и расположился на второй строчке. Также в этой группе выступают «Милан» и дортмундская «Боруссия».

Лига чемпионов . Группа F. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
4 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Альмирон – 17'     2:0 Бёрн – 39'     3:0 Лонгстафф – 50'     3:1 Эрнандес – 56'     4:1 Шер – 90+1'    
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