Титов: многие думали, что гегемония «Зенита» надолго. Но каждый может обыграть каждого

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов порассуждал о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ. После 10 туров в лиге лидирует «Краснодар», набравший 24 очка.

«Удивляет ли доминирование «Краснодара»? У нас весь чемпионат удивительный. Многие думали, что гегемония «Зенита» — это надолго. Но его можно обыгрывать, даже при таких игроках и ресурсах, как у «Газпрома». В нашем чемпионате сейчас каждый может обыграть каждого.

Ещё рано говорить о том, что кто-то сбросит «Зенит» с вершины: сыграна лишь треть чемпионата. Самое плохое другое — большая зимняя пауза. Она всегда мешает: за два-три месяца поменяться может что угодно. В истории чемпионата уже были случаи, когда команда шла здорово — тот же «Спартак». А потом — ужасная и провальная весна.

Новый чемпион — это будет явный плюс для всей РПЛ. А для Питера — нет. Потому что они хотят выиграть шестое подряд чемпионство и догнать наш «Спартак», который в 90-е добивался такого результата», — приводит слова Титова Sport24.