«Ньюкасл» выиграл четыре матча подряд с общим счётом 15:1

«Ньюкасл» в родных стенах разгромил «ПСЖ» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов — 4:1. Таким образом, английская команда добилась четырёх побед подряд с общим счётом 15:1.

На протяжении последнего месяца «сороки» обыгрывали в чемпионате Англии «Бёрнли» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (8:0), а также выбили из Кубка лиги «Манчестер Сити» (1:0). До этого, на стартовом отрезке сезона, «Ньюкасл» потерпел три поражения в АПЛ: от «Сити» (0:1), «Ливерпуля» (1:2) и «Брайтона» (1:3).

Свой следующий матч «сороки» проведут в воскресенье, 8 октября. Команда Эдди Хау встретится на выезде с «Вест Хэмом» в рамках игры чемпионата Англии. Начало матча— в 16:00 мск.

Напомним, в прошлом сезоне «Ньюкасл» занял четвёртое место в английской Премьер-лиге и впервые за 20 лет пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.