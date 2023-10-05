Сулейманов: вытеснить Дзюбу из состава «Локомотива»? Вы хотите, чтобы мы поссорились?

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о своих взаимоотношениях с Артёмом Дзюбой.

«Зависимость команды от Дзюбы? Ну это не моё дело. Когда я переходил в «Локомотив», знал об этом — о том, что приезжаю сюда не первым номером. Понимал, что буду конкурировать с Дзюбой. Но у нас с Тёмой хорошие отношения. Мы шутим постоянно, тренируемся вместе. У меня нет никакого негатива от того, что он играет, а я нет. Он очень сильный футболист. И всё всем доказал своей игрой. Бывают, конечно же, моменты на тренировках, когда Дзюба мне подсказывает, что и как делать, — это для меня большой опыт.

Какие шутки шутим с Дзюбой? Ну что значит — какие? Я их что, запоминаю, что ли? (Смеётся.) Мне-то что их запоминать? Я по-своему шучу, он — по-своему. Но часто бывает, что Тёма шутит и надо мной, и над командой. Он очень хорошо поддерживает атмосферу в коллективе.

Готов ли вытеснить его из состава? Это такой не очень хороший вопрос. Вы хотите, чтобы мы в команде поссорились, что ли? (Улыбается.) Совместный наш выход на поле? Это уже дело тренера. Я же не могу сказать: «Тём, давай вместе выйдем!» — приводят слова Сулейманова «Известия».